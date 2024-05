Diese hätten Kiefer versichert, dass der Aufwand gering ist und die Anmeldung einfach zu handhaben sei. Beim Treffen der Bürgermeister der beteiligten Wiesentalgemeinden in Hausen seien auch die anderen Gemeinden verärgert gewesen, dass Zell nicht dabei ist, sagt Kiefer. Im Anschluss an die jüngste Gemeinderatssitzung im Mai habe dann Jannik Sprich vom Bürgerforum – nach Absprache mit der Stadt – in nur wenigen Minuten die Registrierung von Zell vorgenommen. Sprich habe dann auch kräftig die Werbetrommel bei Vereinen, Firmen und dem Gewerbeverein gerührt, erzählt Kiefer. „Es ist wichtig, dass so viele Personen wie möglich mitmachen“, sagt der CDU-Fraktionssprecher.