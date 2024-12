Stadtradeln: Nach dem „Buckel“ folgt die Belohnung

Fünf Stempel mussten gesammelt werden

In diesem Jahr konnten die Mitradler Stempel an den Rathäusern in Bad Bellingen, Binzen, Efringen-Kirchen, Grenzach-Wyhlen, Malsburg-Marzell, Rheinfelden und Weil am Rhein ergattern. Fünf Stempel genügten, um an der Preisverleihung teilzunehmen. An die 50 Stempelkarten von Weiler Teilnehmern kamen zurück, wie die Stadtverwaltung in einer Mitteilung schreibt.