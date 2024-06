Stadtradeln Weil am Rhein: 144 Radfahrer schon angemeldet

Die Stadtradeln-Kampagne des Klima-Bündnisses beginnt am Samstag, 15. Juni. Drei Wochen geht es darum, so viele Alltagswege wie möglich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Die Stadt Weil am Rhein ist zum dritten Mal beim Stadtradeln dabei. In diesem Jahr findet zeitgleich wieder das Schulradeln statt, teilt die Stadtverwaltung mit. Interessenten können sich auf www.stadtradeln.de unter Weil am Rhein registrieren, dann einem Team beitreten oder ein eigenes gründen. Ab dem 15. Juni können Radkilometer online eingetragen oder per Stadtradeln-App verfolgt werden.