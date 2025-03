Stadtteilgespräche: Lörrachs Bürger haben das Wort

Seit einigen Tagen seien zudem Änderungen in der Verkehrsregelung am Fuß- und Radweg entlang der Wiese in Kraft, die die Sicherheit von Fußgängern erhöhen sollen.

Meldungen von Verschmutzungen im öffentlichen Raum wie etwa am Treppenzugang am Berner Weg oder beim Ehrendenkmal an der Freiburger Straße seien umgehend behoben worden.

Mit einem Brief an die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg habe Lutz zudem auf den Mangel an Kinderärzten in der Stadt, insbesondere in Tumringen, hingewiesen.