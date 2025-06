Stadtwald Jahresabschluss: Im Wald wurde aufgeräumt, und bei den Finanzen auch

„Der Wald ist unser Naherholungsgebiet“

Am Weiler Wald lasse sich nichts verdienen. Es sei kein Wirtschaftswald, hielt Oberbürgermeisterin Diana Stöcker in ihrer Antwort denn auch fest. „Der Wald ist unser Naherholungsgebiet.“ Sie sei nun acht Jahre in Weil und seitdem habe es immer ein Defizit gegeben, bestätigte Beate Grether von der Stadtkämmerei. Grether hatte die Jahresabschlüsse zu Beginn der Ausschusssitzung kurz vorgestellt.