Städtepartnerschaft: Diana Stöcker besucht Trebbin

Trebbins Bürgermeister Ronny Haase und Vizebürgermeisterin Ina Schulze begrüßten den Gast aus der 3-Länder-Stadt herzlich. Und weil Trebbin – 30 Kilometer südlich von Berlin gelegen – auch einmal Wohnort des märkischen Eulenspiegels Hans Clauert war und deshalb inoffiziell auch den Beinamen „Clauertstadt“ trägt, ließ es sich Uwe Schulze nicht nehmen, als Eulenspiegel die neue Weiler Oberbürgermeisterin willkommen zu heißen. In diese Rolle schlüpft Schulze bereits seit 18 Jahren immer wieder gerne.

Prall gefülltes Programm

Das Besuchsprogramm in Brandenburg sei kurzweilig gewesen, heißt es in dem Bericht. So stand nicht nur eine Stadtführung im historischen Teil der Kernstadt auf dem Plan, sondern die Gastgeber schauten sich auch zusammen mit Diana Stöcker verschiedene soziale Einrichtungen sowie Sehenswürdigkeiten wie den Blankensee, den idyllischen Sudermannpark und den Flugplatz Schönhagen im gleichnamigen Trebbiner Ortsteil an.