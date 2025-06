Städtepartnerschaft: Weil, Trebbin und Bognor Regis frischen Beziehungen auf

Nächstes Treffen in Trebbin

Der damalige Oberbürgermeister Peter Willmann hatte wohl recht, als er das Verhältnis zwischen Weil am Rhein und seinen beiden weiter entfernen Partnerstädten Bognor Regis südlich von London und Trebbin in Brandenburg südlich von Berlin bei der offiziellen Partnerschaftsfeier in Trebbin 1990 als „keusche Dreiecksbeziehung“ bezeichnet hatte. Der achtsame Umgang miteinander, der zu Zeiten der Wende moralische und strukturelle Hilfe für Trebbin und auch nach dem Brexit Kontinuität für den europäischen Anker von Bognor Regis bedeuteten, findet seine Grundlage durch die langjährigen persönlichen Beziehungen. Diese werden jedes Jahr aufgefrischt durch die fünftägigen Treffen bei einem der Partner: im vergangenen Jahr in Bognor Regis, im nächsten Jahr in Trebbin, wie sich Bürgermeister Ronny Haase beim Empfang durch Oberbürgermeisterin Diana Stöcker schon freute (wir berichteten).

Gemeinsam wurde eine Vogesenfahrt unternommen und eine Ferme Auberge besucht. Foto: Tonio Paßlick

Der Vorstand des Weiler Städtepartner-Vereins um Christian Leitherer und Klaus Geese, Hans-Jürgen Friedrich und Andrea Kuntzmann oder engagierte Beiräte wie Carola Volk hatte sich wieder viel Mühe gegeben, den Gästen ein attraktives Programm zu bieten, bei dem Ausflüge immer wieder unter neuen Aspekten organisiert werden sollten. Kernpunkte sind die beiden Empfänge von Stadt und Verein, aber die Grundlage ist die Aufnahme bei privaten Gastgebern. Auch dieses Jahr waren wieder einige neue Gastgeber bereit, neue Freundschaften zu entwickeln, die Gäste individuell bei Ausflügen nach Basel, in den Schwarzwald oder an interessante Punkte in Weil wie Ötlingen, den Vitra Campus oder die Dreiländerbrücke zu geleiten.