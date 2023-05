Städtepartnerschaften von Rheinfelden Sorge um Val of Glamorgan

Bereits im vergangenen Jahr hatte sich der Kontakt zu Vale of Glamorgan schwierig gestaltet, erläuterte Kulturamtsleiter Dario Rago in der Sitzung. Auch eine gemeinsame Initiative der Städte Mouscron, Fécamp und Rheinfelden, die alle drei mit Vale of Glamorgan verbunden sind, habe keine Früchte getragen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung weiter. Nun erhielt die Verwaltung die Nachricht, dass aufgrund der angespannten finanziellen Haushaltslage keine Delegation aus Val of Glamorgan zum Treffen der Partnerstädte rund um das Trottoirfest kommen kann.