Städtische Galerie Schopfheim: Die Magie von Licht und Farbe

Spektakuläre Wirkung

Die Augen müssen sich erst einmal an die Dunkelheit und die fluoreszierenden Farben des Schwarzlichts gewöhnen, dann aber stellt sich eine spektakuläre Wirkung ein. Die monumentalen Gemälde der in Lörrach lebenden Künstlerin sind in ein bläuliches Licht getaucht, das dieser Malerei räumliche Tiefe und einen mystischen Anstrich gibt. Man meint, man würde sich in diesen Unterwasserwelten und Waldlandschaften selber bewegen, so ziehen einen diese „Parallelen Welten“, wie die Ausstellung heißt, in den Sog hinein.

Traumhafte Landschaften

Fantasy auf der Leinwand: So kommen einem diese Flora und Fauna in Meerestiefen und die dschungelartigen Szenerien vor. Und tatsächlich changieren die Arbeiten, wie die Malerin selber sagt, zwischen Realität, Märchen und Fantasie. Es sind Landschaften wie aus Träumen oder Kindheitserinnerungen der in einer russischen Industriestadt aufgewachsenen Künstlerin. Sehnsucht nach einer unberührten Natur zieht sich thematisch durch diese Werkreihe. Die traumhaft anmutenden Landschaften und lyrischen Abstraktionen eröffnen neben ihrer barocken Üppigkeit aber auch Abgründe.