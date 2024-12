Städtischer Haushalt: Weil am Rhein will finanziell handlungsfähig bleiben

Stöcker benennt drei Investitionsschwerpunkte im Haushalt 2025. Sie hebt für den Bereich Bildung Maßnahmen wie die Erweiterung der Gemeinschaftsschule, die Brandschutz- und Schulhofsanierung am Kant-Gymnasium, die Teilsanierung der Realschule und generell die Digitalisierung an den Schulen hervor. In den Bereich Infrastruktur fallen etwa der Radweg im Bauabschnitt Heldelinger Straße bis zur Autobahnbrücke, der Restumbau der Müllheimer Straße, die Brücke über die Kander oder die Achse vom Rathausplatz bis zur Dreiländergalerie. Maßnahmen für den Klimaschutz sind unter anderem die Grünanlage im Gebiet „Hohe Straße“, diverse Begrünungsmaßnahmen sowie die Herstellung und der Erwerb von Ausgleichsflächen.

Keine neuen Darlehen

2025 nimmt die Stadt keine neuen Darlehen auf, betont Stöcker. Kredite sollen in Höhe von 1,5 Millionen Euro getilgt werden. Für den 31. Dezember 2025 wird mit einem Schuldenstand von „nur noch rund 5,2 Millionen Euro“ gerechnet. „Allerdings zeigt sich in der mittelfristigen Finanzplanung ein anderes Bild“, gießt die OB hier Wasser in den Wein: Sollten alle Projekte und Investitionen so umgesetzt werden wie aktuell geplant, würde der Schuldenstand am 31. Dezember 2028 rund 43 Millionen Euro betragen.

Die OB verweist generell auf der einen Seite auf eine nicht selbst gesteuerte Dynamik, mit der einige Aufwandspositionen wachsen würden. „Auf der anderen Seite entwickeln sich die entsprechenden Erträge nicht in gleichem Maße.“ Die aktuelle Finanzlage eröffne kaum Spielräume, und die Stadt werde finanziell nur handlungsfähig bleiben, wenn der Haushalt finanziell resilienter aufgestellt und der Fokus verstärkt darauf gerichtet werde, tragfähige Strukturen zu entwickeln, die auch morgen finanzierbar seien.