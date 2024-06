Städtlifest Schopfheim: Besucher strömen auf die Festmeile

Harscher beim Fassanstich

Auf alle Fälle hatten die Eiemer von ihrem Weinbrunnen aus den Festauftakt, sprich den Fassanstich mit Bürgermeister Dirk Harscher im Blick. Neu an seiner Seite: Andi Gsell, der die Festorgansation in diesem Jahr unter seinen Fittichen hatte. Es sei nass am Fass zugegangen, wussten diejenigen zu berichten, die pünktlich zum Festautakt mitsamt Freibier zur Stelle waren.

Gemütlich ging es indes beim Auma-Zinken zu. In den Rathaus-Arkaden boten sich halbverputzte Kuchenplatten, und im Zinkenzelt grüßte der singende Alleinunterhalter Harald Krebser – „Hello, Mary Lou“.

Gab es zunächst noch einige freie Plätze, änderte sich das bald: Die Schopfemer waren sichtlich im Anmarsch. Jede Menge Trubel herrschte gleich zu Beginn an der Hüpfburg, und am Karussell ebenso.

Was am Samstag lebhaft endete, setzte sich am Sonntag nahtlos fort: Mächtig Druggete auf den Bänken und in den Festzelten schon zum Frühschoppen, den die Stadtmusik schwungvoll untermalte und das Wetter gnädig vor Regen verschonte. Ein Aggregatzustand, der dem Städtlifest auch für den Rest des zweiten Festtages erhalten blieb.