Städtlifest Schopfheim: Feucht-fröhliche Sause zum „Runden“

Mysteriöses Verbrechen in NRW Frau und Mädchen tot an Weg: Opfer hatte Platzwunde am Kopf

An einem Waldweg in Nordrhein-Westfalen liegen eine tote Frau und ein totes Mädchen. Was ist passiert? Die Frau hatte eine Platzwunde am Kopf. Drei Tage zuvor gab es einen Überfall am gleichen Weg.