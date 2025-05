Städtlitag Kandern: Motorisierte „Schätzchen“, Musik und noch viel mehr

„Chanderli“ bringt weitere Gäste

Auffallend war beim Städtlitag bei zunehmend besserem Wetter in diesem Jahr die große und vielseitige musikalische Beteiligung. Die Ausflügler des „Chanderli“, die aus Haltingen eintrafen, wurden in den Mittagstunden vom Harmonika-Orchester Kandern unter Leitung von Waltraud Sütterlin am Bahnhof der Kandertalbahn musikalisch begrüßt.