Weltcup in Oberhof Horn und Co. bejubeln Platz zwei - Frauen-Staffel nur Fünfte

Damit beendete das deutsche Team den ersten Heim-Weltcup mit insgesamt drei Podestplätzen und setzte den starken Saisonstart nahtlos fort. Herausragend waren in den Sprints Dolls Erfolg sowie Rang zwei von Preuß. In den Verfolgern lief es dann mit Johannes Kühn als Bestem auf Platz acht und Preuß als Siebter nicht ganz so rund. Und auch die Frauen-Staffel musste sich früh von einem Platz auf dem Treppchen verabschieden.

Schwierige Wettersituation in Oberhof

"Leider war das Liegendschießen etwas verkorkst und ich konnte nicht so abliefern. Ich hatte nicht so ein schlechtes Gefühl, aber konnte den Wind nicht richtig einschätzen", sagte Sophia Schneider, der die drei Nachlader bei schwierigen Bedingungen nicht ausreichten. Sie musste eine Extra-Runde drehen, Teamkollegin Preuß gar zwei.

Anders als am Vortag war es an den Strecken am Grenzadler deutlich winterlicher. Der Wind sorgte für Minusgrade und erleichterte den Organisatoren, die aufgrund des starken Niederschlags zuletzt vor großen Herausforderungen gestanden hatten, die Präparation der Loipen. So wurde das große Ziel erreicht. "Wir haben es geschafft, alle sechs Wettbewerbe durchzuführen", sagte der Chef des Organisationskomitees, Bernd Wernicke.

Inwiefern sich der größere Aufwand durch die Wettersituation in der Bilanz niederschlagen werde, sei jedoch noch nicht abzusehen. "Das Ziel ist es aber weiterhin, den Biathlon-Weltcup mit einem leichten Überschuss abzuschließen", erläuterte Wernicke.

In der kommenden Saison wird die Elite der Skijäger eine Woche später in Oberhof zu Gast sein. Diese Terminierung könnte schon helfen, um den zuletzt immer öfter ausbleibenden Schnee zum Jahresbeginn zu umgehen. "Die erste Januar-Woche ist einfach nicht beliebt. Es geht darum, viele Dinge zu diskutieren. Aber dieser Standort ist ein Klassiker im Rennkalender und der muss gebührend berücksichtigt werden", forderte DSV-Präsident Franz Steinle.