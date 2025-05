Standortschließung in Schopfheim: Letzte Handgriffe auf dem Würth-Areal

Auch finanziell sind die Betroffenen vorläufig einigermaßen abgefedert: Vom Arbeitsamt gibt es das sogenannte „Transfer-Kurzarbeitergeld“, das von Würth auf 90 Prozent des bisherigen Nettoeinkommens aufgestockt wird. Befristet ist dieses Konstrukt auf zwölf Monate.

„Eigenartige Atmosphäre“

Ein Teil seiner früheren Kollegen habe den Betrieb über die vergangenen Monaten hinweg bereits in Richtung anderer Unternehmen verlassen, direkt in Schopfheim, in der unmittelbaren Nachbarschaft oder in der Schweiz, schildert der Betriebsratsvorsitzende weiter und macht deutlich, wie eigenartig die Stimmung im Betrieb in der vergangenen Zeit war – mit dem nahen Ende vor Augen und angesichts immer mehr verlassener Plätze und Räume. Wirtschaftliche Zwänge hin, unternehmerisches Kalkül her: Menschlich zeigt sich Glatt ausgesprochen enttäuscht über das Verhalten der Würth-Geschäftsführung in diesem Prozess: Diejenigen, die die Standortschließung verantworteten, hätten sich vor Ort nicht mehr blicken lassen und es komplett versäumt, die Betroffenen zumindest angemessen zu verabschieden.

„Wir haben Leute hier, die teils seit 40 Jahren zu diesem Betrieb gehört haben. Sind die es nicht wert, dass man sie ordentlich und mit Würde verabschiedet?“