Starkes Spiel für Arsenal Kritiker und Fans feiern Özil nach "verrücktem Spiel"

Eigentlich bleibt dem Spanier keine andere Wahl. Zwar musste Özil in Liverpool nach 65 Minuten erschöpft ausgewechselt werden. Doch was er zuvor mit dem Arsenal-Spiel veranstaltete, hatten die Fans der Gunners wochenlang vermisst. Bereits am vergangenen Wochenende hatten die Anhänger Özils Namen gesungen, als Arsenal im eigenen Stadion gegen Crystal Palace nach einem 2:0 nur 2:2 gespielt hatte.

Aber Arsenal würde seinen angeblichen Top-Verdiener gern von der Gehaltsliste streichen. Ein Transfer im Sommer kam nicht zustande, und Özil kam bisher lediglich zu zwei Einsätzen im September. Doch kürzlich nahm er im Sportportal "The Athletic" den Arsenal-Bossen sämtliche Hoffnung in Sachen Winter-Transfer: "Ich gehe nirgendwohin."

Und so dürfen die Fans auf ähnliche Spiele wie das Achtelfinale in Liverpool hoffen. Mindestens genauso viel Spaß an diesem Abend wie Özil hatte übrigens Jürgen Klopp. Und das hatte auch beim Trainer des FC Liverpool weniger mit dem Ergebnis zu tun. "Ich habe jede Sekunde dieses Spiels genossen", sagte Klopp: "Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal so viel Spaß an einem Spiel hatte."

Weniger Spaß macht Klopp der Terminplan. Und so drohte er nach dem Spiel, Liverpool aus dem Liga-Pokal zurückzuziehen. Denn die Reds müssen am 18. Dezember als amtierender Champions-League-Sieger bei der Club-WM spielen und sollen nach derzeitigem Stand einen Tag zuvor ihr Viertelfinale im Ligapokal bei Aston Villa bestreiten. "Wenn es da keine vernünftige Lösung gibt, dann spielen wir nicht", sagte Klopp. Derzeit wird diskutiert, das Ligapokal-Spiel in die zweite Januar-Woche zu verlegen.