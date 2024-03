Unfall mit fünf Autos im Norden

Während eines Hagelschauers im schleswig-holsteinischen Hohenfelde wurden auf der A23 fünf Autos sind in einen Unfall verwickelt. Drei Verletzte kamen ins Krankenhaus, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei sagte. Am Mittag hatte sich wahrscheinlich während eines Hagelschauers ein erster Unfall ereignet, der dann zu einem Folgeunfall geführt habe. Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten blieb die Autobahn in Richtung Hamburg mehrere Stunden lang gesperrt.