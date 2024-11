Am Abend vor dem Wahltag war Lady Gaga noch bei der Abschlusskundgebung der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris in Philadelphia im wichtigen US-Bundesstaat Pennsylvania aufgetreten.

Aufrufe zur Stimmabgabe

Wie Lada Gaga riefen am Wahltag zahlreiche Prominente mit Social-Media-Posts ihre Fans zur Stimmabgabe auf. "Pretty Woman"-Star Julia Roberts (57) schrieb auf Instagram, es gäbe eine Zeit, zu hoffen, zu beten und zu wählen. "Heute ist es so weit", mahnte die Oscar-Preisträgerin. Die Harris-Unterstützerin trägt dazu ein schwarzes T-Shirt mit einem Frauensymbol in einem Schriftzug.