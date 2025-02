Stars Zu viel Leben für nur ein Buch: Chers Memoiren auf Deutsch

Die Beziehung zerbrach dennoch im Streit, Bono starb 1998 bei einem Ski-Unfall. Zwischen 1975 und 1979 war Cher noch einmal verheiratet, mit dem 2017 gestorbenen Musiker Gregg Allman. Aus beiden Beziehungen stammt je ein Kind.

Kritiker loben: "Mutig" und "unwiderstehlich"

Die Autobiografie bekam viel Lob: Es sei eine "mutige Geschichte" vom Überleben im Showbusiness, urteilte der britische "Guardian". Die "New York Times" bezeichnete das Werk als "Beweis der Resilienz" der Musikerin und "Slate" schrieb, das Buch sei "unwiderstehlich".

Der zweite Teil ist in den USA eigentlich für 2025 angekündigt - wenn sie das denn schaffe, wie Cher der "USA Today" sagte. "Ich mache immer alles in letzter Minute. Ich muss mich überwinden und dieser Prozess war schwierig. An manchen Tagen habe ich dem Verlag gesagt, dass ich eine Pause brauche, und dann haben die gesagt, dass sie es doch gestern brauchen. Aber das haben sie inzwischen aufgegeben."