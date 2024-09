Start der Königsklasse "Das hat Spaß gemacht": Bayerns Duftmarke in Europa

Neun Tore in einem Spiel, so viele sind vor dem deutschen Rekordmeister noch keiner Mannschaft in Europas Fußball-Königsklasse geglückt. Zugleich ist es der höchste Sieg des FC Bayern in nun 295 Champions-League-Partien. Nur zwei Teams gewannen höher, Real Madrid und der FC Liverpool jeweils mit 8:0-Erfolgen.

Kompanys "außergewöhnliches" Debüt

Für Neu-Coach Vincent Kompany läuft es in München. Drei Siege in der Bundesliga, einer im DFB-Pokal - und nun das gelungene Königsklassen-Debüt als Trainer. "Das war ein schöner Abend für uns, das hat Spaß gemacht", sagte der 38 Jahre alte Belgier nach einem Spiel, das er "ein bisschen außergewöhnlich" nannte. 3:0, 3:2, am Ende 9:2 - was für eine Show!