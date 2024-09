Start der Königsklasse Vier-Tore-Mann Kane führt Bayern zum Neun-Tore-Sieg

Finale dahoam "als großer Traum"

Sportvorstand Max Eberl erklärte vor dem Anpfiff beim Streamingdienst DAZN die direkte Qualifikation für das Achtelfinale, also einen Platz unter den ersten Acht in der Tabelle der 36 Mannschaften, zum ersten Etappenziel. "Das ist schon ein sehr ambitioniertes Ziel", sagte er. Das Endspiel am 31. Mai 2025 in der Allianz Arena bezeichnete er "als großen Traum".

Der Aufgalopp gegen Zagreb war wie beim 5:0-Heimsieg im Gruppen-Duell 2015 eine klare Angelegenheit. Die torhungrigen Bayern waren ständig nach vorne unterwegs gegen sehr tief stehende Gäste, die bis zu ihrem Doppelschlag nach der Pause total unterlegen waren.

Sané kommt für Olise und trifft

In der neunten Minute wurde erstmals gejubelt in der Arena, aber das Tor von Jamal Musiala galt wegen Abseits nicht. Nach einem Foul an Aleksandar Pavlovic erzielte Kane vom Punkt sein erstes Tor an diesem Abend. Guerrero erhöhte sehenswert nach einer tollen Ablage von Musiala mit der Brust. Ein Aktivposten war zudem Neuzugang Olise auf dem rechten Flügel.

Nach 68 Minuten wurde der Franzose abgelöst von Leroy Sané. Der Nationalspieler kam erstmals nach seiner Leisten-Operation im Anschluss an die Heim-EM wieder zum Einsatz - und durfte bei seiner Rückkehr gleich noch ein Tor bejubeln.