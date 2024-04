Start im Morgengrauen Kreuzfahrtriese "Silver Ray" auf erster Fahrt

Papenburg - Das neue Kreuzfahrtschiff der Meyer Werft hat seine erste Fahrt ohne Zwischenfälle begonnen. Die 240 Meter lange und 30 Meter breite "Silver Ray" startete am frühen Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr und damit eine Stunde früher als geplant mit der rund 40 Kilometer langen Emspassage von Papenburg in die Nordsee. "Es läuft alles gut und nach Plan. Wir sind bei guten Bedingungen deutlich vor der Zeit", sagte Peter Hackmann, Sprecher der Meyer Werft, am Sonntag.