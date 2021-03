Start in Superwahljahr Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz: Wahllokale geöffnet

Tourismus Mallorca kurz vor Osterferien kein Corona-Risikogebiet mehr

Ostern am Mittelmeerstrand ist trotz Corona keine Illusion mehr: Kurz vor Ferienbeginn fällt die Reisewarnung für Mallorca und weitere Urlaubsziele in Spanien und Portugal. Als Freifahrtschein in den Süden will die Bundesregierung das aber nicht verstanden wissen.