Start ins neue Jahr Trennung von Ferrer: Zverev zum Saisonstart ohne Trainer

"Ich möchte David für die Monate danken, die wir geteilt haben, die Zeiten auf und neben dem Platz, und ihm nur das Beste für die Zukunft wünschen", ließ Zverev mitteilen und dankte sogar Ferrers Familie, "dass sie mir die Möglichkeit gegeben hat, während der aktuellen Pandemie wertvolle Wochen mit David zu verbringen". Der 38 Jahre alte Spanier betonte gar extra im Tennis-Portal "puntadobreak.com", es sei "absolut nichts zwischen uns vorgefallen, alles ist gut."

Ferrers Landsmann Ferrero hatte Zverev nach deren Trennung fehlenden Respekt und mangelnde Professionalität vorgeworfen. Zwischen Lendl und Zverev haperte es offenkundig auch zeitweise an der Kommunikation. Doch nun versichern beide Seiten glaubhaft, dass es zu keinem Zerwürfnis kam und man sich in aller Freundschaft trenne.

Tatsächlich scheinen für Familienvater Ferrer in Zeiten der Corona-Pandemie mehrwöchige Reisen und Abwesenheiten von zu Hause problematisch. Zum anderen soll ihm ein Job-Angebot des spanischen Tennisverbandes vorliegen, was weniger zeit- und reiseintensiv wäre.

Auch zu den US Open in New York, als Zverev erst nach einem packenden Fünf-Satz-Match im Finale gegen den Österreicher Dominic Thiem verloren hatte, war Ferrer nicht mitgekommen. Bei den French Open und den ATP-Finals in London war er hingegen an Zverevs Seite - dort jedoch ohne Fortune. In Paris schied der kranke Zverev im Achtelfinale aus, in London scheiterte er in der Gruppenphase.

Dabei hatte Zverev immer wieder betont, wie gut sie sich verstünden und wie entspannt die Zusammenarbeit sei. Und gerade nach den privaten Turbulenzen 2020 schien der ruhige und besonnene Ferrer dem in der Vergangenheit oft impulsiven Zverev gut getan zu haben.

Doch nach den Gewaltvorwürfen einer Ex-Freundin, der bekannt gewordenen Schwangerschaft einer anderen Ex-Freundin und dem - am Ende erfolgreichen - Rechtsstreit mit seinem Ex-Manager Patricio Apey steht in Zverevs Vita nun auch hinter Trainer David Ferrer ein "Ex".

