Mit Blick auf die Daten von 2022 zeigen sich klare regionale Unterschiede: So war die Quote in Westdeutschland (20 Prozent) deutlich höher als in Ostdeutschland (ohne Berlin), wo sie 14 Prozent betrug. Schaut man auf die einzelnen Bundesländer, waren die Frauen der Geburtsjahrgänge 1973 bis 1977 in den Stadtstaaten Hamburg (29 Prozent) und Berlin (25 Prozent) deutlich häufiger kinderlos als etwa in Thüringen, wo die Quote bei 13 Prozent lag.

Zudem variierten die Daten je nach Bildungsstand: Bei Frauen zwischen 45 und 49 Jahren mit hoher Bildung betrug die Kinderlosenquote 23 Prozent. Bei einer mittleren Bildung waren es dagegen 21 Prozent und bei einem niedrigen Bildungsstand sogar nur 11 Prozent.