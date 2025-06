Wie viele Einwohner hat die Stadt Weil am Rhein? Wie alt sind die Weiler? Wie hoch ist der Anteil an ausländischen Mitbürgern? Solche und ähnliche Fragen beantwortet die Bestandsstatistik des kommunalen Rechenzentrums. Demnach wohnten zum 31. Dezember 2024 exakt 32267 Menschen in Weil am Rhein. Damit wuchs die Bevölkerung im Vergleich zum Vorjahr um 233 Personen (2023: 32 034), wie die Stadt in einer Mitteilung ausführt.