Wiesbaden - Die Zahl der Verkehrstoten ist im vergangenen Jahr in Deutschland angestiegen. Insgesamt starben 2830 Menschen bei Verkehrsunfällen - 1,5 Prozent oder 42 Personen mehr als im Jahr davor, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden unter Berufung auf vorläufige Ergebnisse mitteilte. 364.900 Menschen wurden demnach 2023 bei Verkehrsunfällen verletzt, 1,0 Prozent mehr als 2022.