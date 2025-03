Statistik zu Flüchtlingen Asylschutzquote sinkt - Entscheidungsstopp zu Syrien

Begründet wird der vorübergehende Entscheidungsstopp vom Bundesinnenministerium mit der dynamischen Lage in dem arabischen Land, das auch im Februar wieder auf Platz eins der Liste der Hauptherkunftsländer von Asylbewerbern in Deutschland stand. Laut Bamf stammten im vergangenen Monat 27,7 Prozent der Menschen, die einen Asylantrag stellten, aus Syrien, gefolgt von Afghaninnen und Afghanen (15,3 Prozent) und Antragstellern aus der Türkei (zehn Prozent).

Obwohl die Zahl der neuen Asylanträge zuletzt zurückgegangen ist, hat das Bamf seit Anfang 2025 in etwa so viele Entscheidungen über Schutzersuchen getroffen wie im Vorjahreszeitraum. Wie aus der aktuellen Statistik der Behörde hervorgeht, trafen die Bamf-Mitarbeiter im Januar und Februar 55.070 Entscheidungen über Asylanträge. In den ersten beiden Monaten des Jahres 2024 hatte es den Angaben zufolge 54.705 Entscheidungen gegeben.