2019 hatte eine Studie der Rutgers University ergeben, dass im Durchschnitt einer von tausend schwarzen Männern in den USA durch Polizisten getötet wird. Für Nicht-Weiße zählt Polizeigewalt laut der in "Proceedings of the National Academy of Sciences" veröffentlichten Arbeit zu den häufigsten Todesursachen in den Vereinigten Staaten.