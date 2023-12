Statistisches Bundesamt: Lebenszufriedenheit der Ukrainer in Deutschland steigt

Problem Arbeitsmarkt

"Trotz des hohen Qualifikationsniveaus war die Erwerbsbeteiligung der seit Anfang 2022 aus der Ukraine Eingewanderten deutlich geringer als in der Gesamtbevölkerung", sagten die Statistiker. In der Haupterwerbsphase waren lediglich 19 Prozent der Eingewanderten aus der Ukraine erwerbstätig. In der deutschen Gesamtbevölkerung war die Quote in dieser Altersgruppe mehr als vier Mal so hoch.