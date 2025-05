Staufen/Müllheim: Badische Weinstraße feiert den Gutedel

Für viele ist der Vatertag damit schon fix verplant. Wo der wanderfreudige Weinliebhaber in die Route einsteigt und auch in welche Richtung er spaziert, sei egal. Der angebotene Shuttleservice per Bus mache es extra bequem. Ab 18 Uhr steht ein Bustransfer zur Verfügung. Als Haltestellen für die Busse stehen zur Verfügung: Müllheim, Bahnhof Müllheim, Britzingen, Ballrechten und Staufen. Von den Haltestellen, die ausgeschildert werden, pendeln ab 18 Uhr sechs Busse im Halbstundentakt in Richtung Müllheim, Staufen und zurück. Der Fahrpreis beträgt vier Euro, heißt es. Die Münstertalbahn sorge für eine Anbindung von Münstertal nach Bad Krozingen und weiter an die Rheintalbahn.

www.markgraefler-wein-ev.de