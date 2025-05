Staufen/Müllheim: Volksfest in den Reben

Die offizielle Freigabe war noch nicht richtig erfolgt, da waren bereits unzählige Menschen auf die Strecke, die an vielen Punkten mit massiven Hindernissen vor Amokfahrern gesichert war.

Das Konzept der Organisatoren mit vielen Weinproben, gepaart mit Wandern oder Radfahren in einer zauberhaften Landschaft, war schon in den vergangenen Jahren bestens aufgegangen. Die Menschen genossen die angenehme Atmosphäre und feierten gemeinsam an den vielen verschiedenen Getränke- und Essensständen. Viele waren mit der ganzen Familie, mit Freunden oder gleich mit ganzen Vereinen auf der Strecke unterwegs.

In Zunzingen wurde ein seltenes Brauchtum zelebriert, das in dem kleinen Ort an Christi Himmelfahrt schon seit Jahrhunderten Tradition hat. Auf der Straße, also mitten im Gutedeltag-Geschehen, „kämpften“ der Hisgir, ein in Stroh eingebundener Junge mit Zylinder auf dem Kopf, gegen die Uffertbrut, einem Mädchen in einem weißen Kleid und einem Blumenschmuck auf dem Kopf. Sie verkörpert den Sommer, während der Hisgir als Symbol für den Winter steht. In diesem Jahr schlüpften Emil Zöllin und Leila Jaber in die Rollen. Am Ende gewann, wie sollte es auch anders sein, die Uffertbrut.