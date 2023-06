Steinen 150 Jahre Höllsteiner Wehr

An einem Feuerlöschertrainings-Stand gab es allerlei Tipps für den Eigenschutz bei Brandfällen im Haushalt. Die Kids konnten sich im Kübelspritzen-Einsatz betätigen, es gab eine Fahrzeugschau auch der historischen Teile des „Fuhrpark“ der Jubiläumswehr sowie Schauübungen der Jugendwehr mit Unterstützung der Hüsinger Nachwuchsformation und eine Unfall-Einsatz-Übung der Steinener Kollegen.

Am Rande des Jubiläumsfestes war von Dietmar Klande zu erfahren, dass in Höllstein im März 1873 eine freiwillige Feuerwehr bildete. Ihr gehörte bald die stattliche Zahl von 52 Männern an. Gute 100 Jahre lang, so Klande, dominierten Brände aber auch Einsätze bei Wiese-Hochwasser und daraus resultierenden Überschwemmungen das Geschehen für die Wehr.

Moderne Ausstattung

Modern ausgestattet war die Wehr immer; wobei das erste motorisierte Löschfahrzeug 1958 von der damals selbstständigen Gemeinde Höllstein für die Ortswehr mit Standort im Gerätehaus am Lindenplatz angeschafft wurde. Mit der Gemeindereform 1974/75 wurde die Höllsteiner Feuerwehr Teil der Gesamtwehr der neu entstandenen Wiesentalgemeinde Steinen.

Vor sechs Jahren wurde das neue Gerätehaus bei der Wiesentalhalle bezogen und erhielt im selben Jahr auch ein neues Löschfahrzeug.

Derzeit gehören der Aktivabteilung 29 Männer und eine Frau an. In der Jugendwehr üben fünf Mädchen und Jungen. Mit allwöchentlichen Proben, so Abteilungskommandant Dietmar Klande, rüstet sich die Aktivabteilung für alle zu erwartenden Hilfeleistungs- und Notsituationen.

Wichtig und angesehen

Wie bei allen Feuerwehren in der Region, so erläuterte Klande im Gespräch beim Jubiläumsfest, sei der Anteil der Hilfeleistungen längst deutlich höher als der bei Bränden. „Wir sind gut aufgestellt und genießen im Dorf großen Rückhalt“, sagte ein hochzufriedener Abteilungskommandant. Den Rückhalt und die Verankerung habe der starke Besuch trotz vieler Konkurrenzveranstaltungen in der Umgebung bewiesen.