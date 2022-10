Steinen 20-Prozent-Aktion bei Firma Fenno in Steinen

„Wir freuen uns sehr, dass wir nach langer und noch nicht ganz ausgestandener Zeit der Unsicherheit über die Zukunft unseres Familienbetriebs nun wieder zu einer vorweihnachtlichen Kundenaktion einladen können“, sagt Inhaberin Lisa Feigher. „Wir haben im letzen halben Jahr viel Zuspruch von unseren Kunden erhalten und wollen mit den Aktionswochen auch Danke dafür sagen.“

In den Geschäftsräumen an der Wiesenstraße 16 kann man rechtzeitig vor Weihnachten sinnvolle Spielwaren und Weihnachtsgeschenke erwerben, sagt die diplomierte Sozialpädagogin. Sie bietet auf 600 Quadratmetern mit ihrem Team mehr als 7000 Artikel und damit ein breit gefächertes Sortiment an. Allerdings nur „aktives Spielzeug“, solches, das Eigeninitiative, Kreativität und Fantasie der Kinder anregt, fördert und auch fordert. Intellektuelle und motorische Fähigkeiten sollen gefördert werden, sagt Feigher. Viel Holzspielzeug, aber auch hochwertige Spielwaren aus anderen Materialien und von bekannten Herstellern bilden den Schwerpunkt des Angebots. Dazu kommen sportliche Spielwaren und -geräte sowie Bastel- und Malartikel. In jüngerer Vergangenheit habe man den Fokus auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz gesetzt, sagt Feigher. Soll heißen: So wenig Kunststoff-Produkte aus Fernost wie möglich. Europäische und vorzugsweise deutsche Hersteller würden nachhaltige Produkte im Portfolio haben. Und diese hätten einen erheblich kürzeren Transportweg. Feigher weist in diesem Zusammenhang etwa auf die Holzfiguren von Ostheimer hin. Hier ist Fenno führender Anbieter in der Region. Ganz wichtig ist bei Fenno die individuelle, kompetente Betreuung der Kunden.