Steinen 2020 weniger Straftaten registriert

In diesem Segment verzeichnete der Polizeiposten Steinen 60 Fälle (2019: 97), was einen Anteil von 14,4 Prozent an den Gesamtstraftaten bedeutet. 36 Fälle galten als einfacher Diebstahl und 24 Fälle als schwerer Diebstahl. Einbrüche in Büro-, Verkaufs- oder Gaststättenräume gab es sechs, Wohnungseinbrüche drei. Der schwere Diebstahl aus Fahrzeugen stieg von einem auf sechs Fälle an. Die Zahl der Fahrraddiebstähle sank dagegen von 31 auf zwölf. Die Ladendiebstähle gingen von sechs auf vier zurück. Die Aufklärungsquote bei den Diebstahlsdelikten lag bei 45 Prozent (2019: 36 Prozent).

Straßenkriminalität

In diesem Deliktbereich fiel die Zahl um sieben auf 70 Fälle und lag damit deutlich unter dem Fünf-Jahres-Schnitt von 91 Fällen. Die Straftaten im Einzelnen: Sachbeschädigungen auf Straßen, Wegen und Plätzen (30 Fälle), Straßendiebstahl (21), gefährliche Körperverletzung (1) und sonstige Straßenkriminalität (18). Die Aufklärungsquote bei den Straßenkriminalitätsdelikten sank von 23,4 auf 18,6 Prozent.

Sachbeschädigungen

Hier stieg die Gesamtzahl von 57 auf 67 Fälle an. Die Aufklärungsquote lag bei 25,4 Prozent (2019: 22,8 Prozent). In diesem Bereich sind 16 Fälle auf Sachbeschädigungen an Fahrzeugen vermerkt.

Rohheitsdelikte

Hierunter zusammengefasst hat die Polizei 41 Körperverletzungen, elf Straftaten gegen die persönliche Freiheit und drei Fälle von Misshandlung Schutzbefohlener. Insgesamt wurden 55 Rohheitsdelikte verzeichnet. Die gefährlichen Körperverletzungen sanken von acht auf sechs Fälle, die einfachen Körperverletzungen stiegen dagegen von 29 auf 35 Fälle. Die Aufklärungsquote ist hier mit 96,4 Prozent sehr hoch.

Die Fälle von Partnergewalt sind in Steinen im vergangenen Jahr von 8 auf 21 gestiegen. „Ein erheblicher Teil der Delikte im Bereich Partnergewalt ging auf das Konto eines Paares, welches im Jahr 2020 immer wieder entsprechend in Erscheinung trat“, schreibt die Polizei in ihrer Jahresbilanz.

Vermögensdelikte

Die Vermögens- und Fälschungsdelikte bildeten im vergangenen Jahr mit einem Anteil von knapp zwanzig Prozent und 82 Fällen die zweitgrößte Deliktgruppe. In der Hauptsache handelte es sich um Betrugsfälle (73), darunter 25 Fälle von „Schwarzfahren“. Die weiteren Taten gehörten überwiegend zu den Segmenten Anrufstraftaten sowie Waren- und Kreditbetrug. Außerdem gab es fünf Fälle von Unterschlagung. Die Aufklärungsquote bei den Vermögens- und Fälschungsdelikten betrug 72 Prozent (2019: 81 Prozent).

Rauschgiftkriminalität

Hier ist die Anzahl der Delikte von 58 auf 63 Fälle gestiegen. In der Mehrzahl handelte es sich um Verstöße mit dem Stoff Cannabis. Die Aufklärungsquote lag bei 98,4 Prozent.

Tatverdächtige

Im Bereich Steinen konnten 2020 insgesamt 235 Tatverdächtige ermittelt werden. Im Jahr zuvor waren es 246. Die Gesamtzahl verteilt sich auf 175 Erwachsene, 31 Heranwachsende, 23 Jugendliche und sechs Kinder. Der Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen lag bei 66 Personen und damit bei 28,1 Prozent (rechnet man die Verstöße im Bereich Asylrecht heraus, die ausschließlich von nichtdeutschen Tatverdächtigen begangen werden können, landet man bei 62 Tatverdächtigen; unter diesen befanden sich zehn Flüchtlinge beziehungsweise Asylbewerber).