Steinen: 22 Anwärter absolvieren Truppmannlehrgang

Inhalt des Lehrgangs

Der Lehrgang begann am 13. Mai und endete am 3. Juli mit der Prüfung. An vier Samstagen und an zwölf Abendterminen mussten die Teilnehmer den Unterricht besuchen, bei dem sich praktische und theoretische Einheiten abwechselten. Vor jeder Ausbildungseinheit wurden die Teilnehmer in den Grundlagen für die Feuerwehrknoten, unter anderem um Gegenstände festzubinden oder gegen Umfallen oder Wegrutschen zu sichern, unterrichtet.

Die Absolventen

Dieser Lehrgang vermittelte in zirka 80 Stunden Erste Hilfe, Rechtsgrundlagen, Fahrzeugkunde, Brandsicherheitswachdienst, den großen Bereich Löscheinsatz, technische Hilfeleistung und den Umgang mit Gefahrstoffen aller Art. Die Ausbilder waren Führungskräfte der Abteilungen.