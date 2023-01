Steinen 40-Jahr-Feier der Jumelage im Juli

Die Verschwisterung hatte Brauns Vor-Vor-Vorgänger Johannes Pflüger mit seinem Cornimonter Kollegen Gerard Braun im Mai 1983 in Cornimont und im September in Steinen mit großen Festen vollzogen

Doch zunächst steht ein anderer, wichtiger Termin an. Am Freitag, 27. Januar, soll eine Vereinsterminsitzung stattfinden, ähnlich der Gepflogenheit von vor Corona. Bereits jetzt hätten über 90 von 120 offiziell verzeichneten Vereinen und Interessengemeinschaften aus der Gesamtgemeinde zugesagt, erklärte Braun auf Nachfrage.

Besprochen werden soll dann, wie man seitens der Kommune eine Vernetzung fördern kann, was an Veranstaltungen geplant ist. Wann und wie der „Tag der Vereine“, bei dem auch die verdienten Bürger geehrt werden sollen, begangen wird, soll an diesem Abend auch Thema sein.

Bedeutung der Vereine gewürdigt

Schon beim Neujahrsempfang in der Aula des Meret-Oppenheim-Schulzentrums (wir berichteten), betonte Braun die Bedeutung der Vereine und Gemeinschaften der Wiesentalgemeinde für das soziale Leben.

Das habe sich gerade in der Corona-Zeit und auch in der aktuellen Situation bezüglich der Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine gezeigt.