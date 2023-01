Steinen 4000 Euro gegeben

Steinen. Die Firmengruppe Rotzler hat am Weihnachtsmarkt auf dem Firmengelände Spenden von jeweils 2000 Euro an den Kindergarten Farbdüpfli in Weitenau und an das Spieldorf in Steinen übergeben. Die Spenden wurden am Weihnachtsmarkt gesammelt, teilt das Unternehmen mit.