Anzeige 50 Jahre „Höllschdemer Försch“

Um sich auf letzteres Amt konzentrieren zu können, gab Blüss den Vorstandsposten vor zehn Jahren ab. Als Vorsitzender fungierte dann zuerst Joachim Flaig, später war dies Marco Baumann, dann für vier Jahre Kai Bornschein. Seit rund einem Vierteljahr ist Felix Kropf Frösche-Cliquenchef.

Zuerst eine reine Häsgruppe

Die Clique war zuerst eine reine Häsgruppe, doch 1983 vergrößerte man sich mit der Gründung der „Frösche-Guggemusik“. Von 1983 bis 1999 war Rudi Lieber der musikalische Leiter, bis er von Viktor Kuhn abgelöst wurde. 2001 gab dieser die Leitung an seinen Sohn Marco weiter. Ein Jahr später ging die musikalische Leitung an Gerald Blüss, der also seit nunmehr 20 Jahren Musikchef ist.

Die Corona-Zeit habe die Clique nicht negativ beeinflusst, was ihre Mitgliederzahl und ihr musikalisches Niveau angeht, betonen Kropf und Blüss. Zwar fiel die Fasnacht 2021 komplett aus und 2022 gab es nur eine „Light“-Version. Dank des Entgegenkommens der Gemeinde Steinen konnte die Guggemusik aber unter der Photovoltaik-Überdachung beim Steinener Schwimmbad proben. Nach dem es die Corona-Bestimmungen wieder zuließen, wurde der Probenbetrieb intensiviert.

Dass man sich im Jubiläumsjahr in bester Unterhalter-Laune und auf bestem musikalischen Niveau bewegt, war sowohl beim Hemdglunki mit Amtsenthebung wie auch beim dem „Fasnachtsumzug light“ im Februar spürbar.

Auch jenseits der fünften Jahreszeit aktiv

Indessen sind die Frösche nicht nur in der „fünften Jahreszeit optisch und akustisch voll dabei, sondern sind – zumindest war das vor Corona der Fall – das ganze Jahr über aktiv.

Einen großen Ausflug für alle Mitglieder gibt es üblicherweise im Zwei-Jahres-Turnus, jedes Jahr gibt es ein Grillfest, einen gemütlichen Brunch und eine Silvester-Party.

In laufenden Jahr konnte die Maischenke am Föhribuck in Höllstein schon mit viel Zuspruch durchgezogen werden. Am 20.und 21. August freut man sich auf den „Sommerlochhock“. Dieser wird aus Anlass des Jubiläums nicht auf dem Schulhof und nicht nur eintägig, sondern zweitägig auf dem Haldenplatz veranstaltet.

Klares Highlight im Frösche-Jahreskalender die Fasnacht ist, die in Steinen und Höllstein traditionell an Dreikönig endet, betont die Frösche-Führungscrew. Aber auch auswärts, bei diversen Narrentreffen oder aber in der „Verlängerung“, bei der Buurefasnacht in Weitenau, im Kleinen Wiesental, in Hauingen oder Weil am Rhein sind die Frösche mit Musik und Hästrägern gerne zugange.

Die Frösche haben im Geburtstagsjahr 114 Mitglieder, wovon 36 aktive Mitglieder (Hästräger und Guggemusiker), elf aktive Jugendliche, 64 Passivmitglieder und 14 Ehrenmitglieder sind.