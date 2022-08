Steinen Abschied vom gemeinsam gebauten Spieldorf

Bei der Premiere 1991 nahmen 25 Kinder teil

Der Abschied von den Kindern des 30. Spieldorfs war für den Jugendpfleger, der diese besondere Form kommunalen Sommerferien-Angebots einst initiiert und zur heutigen Form ausgebaut hat, Grund für einen zufriedenen Blick zurück. 1991 waren es gerade einmal 25 Kinder, die mitmachten. Zehn Jahre später zählte man die Rekordzahl von 240 Kindern.

Kolibaba freute sich auch in diesem Jahr über die Unterstützung von 19 ehrenamtlich engagierten Helfern, jungen und älteren wie etwa Thomas „Fifi“ Findling, der mit seinen 37 Jahren schon seit 18 Jahren im Team mit dabei ist. Besonders erfreulich sei die gute Stimmung im Team und das tolle Zusammenspiel in der Abwicklung der zwei Spieldorf-Wochen in diesem Jahr deshalb zu bewerten, weil es im Vorfeld einen ziemlichen Umbruch gab. „Wir haben rund ein Drittel Neulinge im Alter zwischen 14 und 16 Jahren ins Team einfügen können“, sagte Kolibaba.

Schon Pläne für das nächste Jahr gefasst

Er kündigte an, dass man sich auch im nächsten Jahr reinhängen werde, um das „Spieldorf“, das in den 30 Jahren seiner Ausrichtung fast eine Kult-Veranstaltung geworden ist, als besondere Form von kommunaler Kinder- und Jugendarbeit in den Sommerferien 2023 zu einer gelungenen Sache zu machen. Nächstes Jahr hoffe er darauf, dass es ohne Pandemie ein Spieldorf mit einer Teilnehmerzahl von Vor-Corona in der Größenordnung von um die 200 Kinder geben werde. „Der Bedarf ist vorhanden, denn die in diesem Jahr verteilten Anmeldeformulare waren innerhalb von zwei Stunden weg“, so der Jugendreferent.