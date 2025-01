Neben ihr haben Petra Brennfleck, Gudrun Krause und Ehrfried Lang die Gruppe gegründet. Adipositas (starkes Übergewicht) ist eine anerkannte chronische Krankheit. Die Adipositas-Selbsthilfegruppe „Bauchgefühl“ trifft sich am ersten Donnerstag des Monats im Nebenzimmer des Ristorante „Vesuvio“, Kanderner Straße 8, in Steinen. Das nächste Treffen findet am Donnerstag, 6. Februar, 18.30 Uhr, statt. Die Gruppe ist per E-Mail an shgbauchgefuehl@gmail.com erreichbar.