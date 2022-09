Steinen Afghaninnen träumen vom Radeln

Einmal die Woche kommen Helfer des Arbeitskreises Miteinander Steinen in der Unterkunft vorbei. Manchmal geht es dann auf einen Spielplatz oder zu ähnlichen Orten. Es fehle eigentlich an allem, sagen Seubert und Christiane Ableidinger-Günther vom Arbeitskreis: an Helfern, Deutschlehrern und eben auch Fahrrädern oder Spielzeug für die Kinder. Wobei das Fehlen der Deutschlehrer besonders schmerzlich vermisst wird. Gerade die afghanischen Flüchtlinge – oftmals sogenannte Ortskräfte der Bundeswehr und ihre Familien – haben ein Anrecht auf Deutschkurse. Zudem müssten viele erst noch alphabetisiert werden.

Wenig Sitzgelegenheiten

Aber aktuell seien viele Kapazitäten gebunden. Lehrer für Deutsch als Fremdsprache sind derzeit vor allem mit den Flüchtlingen aus der Ukraine beschäftigt.

Ein Traum gerade der Frauen sei es, Radfahren zu lernen und selbst mit einem Fahrrad mobil zu sein, sagte Ableidinger-Günther. Nun suche man passende Spenderräder und Radfahrlehrer.

Mit der Ausstattung der Unterkunft ist Ableidinger-Günther nicht allzu zufrieden. Beim ersten Mal, als an der Wiesenstraße eine Unterkunft stand, gab es mehr. Dieses Mal sei viel Asphalt da, es fehle an Sitzgelegenheiten und auch an Sonnenschirmen. Bei der alten Anordnung hatten die Familien auch mehr Rückzugsmöglichkeiten. Sie hatten einen eignen Wohncontainer und eine Art Vorzelt. Unterstützung bei der Flüchtlingsarbeit gibt es von einer Afghanin, die schon länger in Deutschland lebt, berichtet Ableidinger-Günther. Leider gebe es dafür keine finanzielle Entschädigung. In Lörrach leiste dies die Schubert-Durand-Stiftung, aber die sei nur im Stadtgebiet tätig, nicht aber in Steinen.

Gut belegt

Aktuell ist die GU mit 63 Flüchtlingen gut belegt. Darunter befinden sich drei Familien mit insgesamt 22 Personen aus Afghanistan, 19 Syrer, 13 Geflüchtete aus der Türkei und weitere aus Nordafrika, Palästina oder dem Iran. Derzeit müssten sich die Flüchtlinge vor allem in Geduld üben, sagte Annette Grether, die in der GU als Sozialbetreuerin arbeitet. Das betrifft das Warten auf die Anerkennung des Status oder auf den Sprachkurs. Urlaubszeit und Krankheitsausfälle tun ein Übriges.

Von Behörden irritiert

Und auch das eine oder andere Vorgehen der deutschen Behörden irritiert die Afghanen. So berichtet Ableidinger-Günther von einer Mutter mit mehreren Kindern, deren ältester Sohn über 18 ist. Für die Mutter sei es schwer nachvollziehbar, warum es für diesen ein eigenes Verfahren gebe.

Der Arbeitskreis suche Helfer, darunter auch mögliche Übersetzer und auch Radlehrer, die nicht nur beibringen, wie man ein Rad fährt, sondern es auch in Schuss hält. Auch Räder brauche der Arbeitskreis, sagt Ableidinger-Günther.