Steinen: Aktiv für Hüsingen

Der Nachwuchs

Im Kindergarten werden an die zwanzig Kinder aus Hofen und Schlächtenhaus betreut, die älteren Kinder und Jugendlichen müssen zur Schule in Steinen oder Schopfheim fahren. Wie man den Nachwuchs für den Gesangs- oder Musikverein begeistern kann, sei eine gute Frage, meint Brendle, auf die man so schnell keine Antwort findet. Tatsächlich sei dies nicht nur ein Problem in Schlächtenhaus und Hofen, sondern in fast allen Ortsteilen auf dem Land. Der Schützenverein mit seiner Bogenschützenabteilung sei allerdings beliebt und auch der Frauenverein sei gut aufgestellt.

Sprecher des Dorfs

Fabian Brendle möchte als neuer Ortsvorstand vor allem als Sprecher des Dorfs fungieren, die Bürger sollen sich vertreten fühlen.

Unterstützt wird er dabei von seiner Stellvertreterin Franziska Zimmermann. Er sei der einzige gewesen, der nicht „Nein“ gesagt habe, als es um die Wahl eines neuen Ortsvorsitzenden ging. Nun müsse er schauen, wie er zeitlich alles unter einen Hut bringen kann, denn schließlich müsse auch noch Zeit für die Familie übrigbleiben.