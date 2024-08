Ein Zeuge meldete der Polizei am Montag gegen 15.45 Uhr ein Zustellerfahrzeug, das in Steinen Schlangenlinien fahren würde. Bei einer Kontrolle konnten die Polizisten beidem 42-jährigen Fahrer Anhaltspunkte von Alkoholkonsum wahrnehmen. Ein Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von etwa drei Promille, teilt die Polizei mit. In einem Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Der Führerschein des 42-Jährigen wurde sichergestellt.