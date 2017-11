Steinen Ambitionierter Fotograf und passionierter Jäger

Steinen (os). Seinen 85sten Geburtstag kann am heutigen Dienstag Adolf Müller feiern. Geboren wurde der Jubilar am 7. November 1932 als Sohn einer achtköpfigen Bauernfamilie in Lahrbach in der Rhön. Nach der Schule erlernte er den Beruf des Fotografen. Er habe sich schon immer fürs „Festhalten“ von Natur, Umwelt und Mitmenschen interessiert und deshalb den damals eher seltenen Beruf des Fotografen angestrebt, erzählt Adolf Müller. In Fulda hatte er nach der Lehrzeit seine erste Arbeitsstelle. Müller kam in den 1950er Jahren auch mit einigen Größen des Films in Kontakt, weil sein Betrieb Fotos für Kinoplakate machte.

Ab 1957 lebte der Jubilar mit seiner ersten Ehefrau in Frankfurt, wo er zu einem großen Warenhaus wechselte. Zuerst in der Fotoabteilung tätig, bildete er sich weiter, übernahm bald mehrere andere Abteilungen und war später in Aschaffenburg tätig.

Dort lernte er seine zweite Ehefrau Margit kennen, und er wechselte von dort in die Leverkusener Filiale eines Kaufhauskonzerns.

Der Südwesten hatte es dem passionierten Jäger schon immer angetan. Das war einer der Gründe, weshalb er 1971 zugriff, als eine Führungsposition in der Lörracher Filiale des Kaufhauskonzerns frei wurde. Dort arbeitete er bis zu seiner gesundheitsbedingten Pensionierung im Jahr 1992.

Zuerst wohnten Müllers in Lörrach; der Jagd ging er in Atzenbach nach. Über die Jagd kam der Kontakt zum Steinener Unternehmer und Jäger Engelhard Rotzler zustande, und so zog die Familie 1976 in ein neues Eigenheim nach Steinen. Dort hatte er die Natur direkt vor der Haustür und die Möglichkeit zu ausgedehnten Spaziergängen mit den Jagdhunden. Adolf Müller engagierte sich in der Jägervereinigung Badische Jäger von 1978 bis 1999 als Hegeringleiter und war dazu 22 Jahre gemeinsam mit Engelhard Rotzler Jagdpächter im Hüsinger und Höllsteiner Forst. Mitglied ist der Jubilar auch beim FC Steinen-Höllstein, an dessen Glanzzeiten in der Ober- und Verbandsliga er sich gerne erinnert. Auch der Förderkreis kann auf Adolf Müller bauen. Reisen, Spaziergänge und die Pflege des Freundes- und Bekanntenkreises halten den Jubilar fit. Den Geburtstag feiert man im Kreis der Freunde und Bekannten. Die Feier mit der Familie des Sohnes und den beiden Enkeln holt man nach, wenn diese zu Besuch sind.