Steinen Andere Sichtweise auf die Kunst

Einmal neue Wege beschreiten, und dies im doppelten Sinn, wollte man bei Endress +Hauser in der Reihe „Kunst im Foyer“. Denn dieses Mal heißt es „Kunst trifft auf Industrie“.

Von Jürgen Scharf

Maulburg. Nach Apéro und „Welcome“ ging es auf eine Tour in die Füllstandsfabrik, wo eine Kunstinstallation am Boden vorbereitet war, und wieder zurück ins angestammte Foyer.

„Wir wollen mal etwas anderes machen“, kommentierte Marketingdirektor Jörg Herwig diese besondere Aktion zur Finissage der vier Ausstellungen im Jahr. Herwig ging auf die Verbindung von Industrie und Kunst ein, die sich gut ergänzten und befruchten. Man sei bei Endress+Hauser sehr froh, dass die „Kunst in unseren Arbeitsalltag eingezogen ist“, das werde als bereichernd empfunden.

Im elften Jahr läuft die Serie „Kunst im Foyer“, und da das Unternehmen von jedem Künstler ein Werk ankauft, zieren mittlerweile 44 Kunstwerke an verschiedenen Orten, im Kundenzentrum, in Büros und sogar in Fertigungshallen die Wände. Klaus Kipfmüller, langjähriger Kurator der Ausstellungen, fand es beeindruckend, wie das Unternehmen die Kunst im Landkreis unterstütze.

Zahlreiche Besucher, darunter Bürgermeister Jürgen Multner mit Frau, gingen mit auf die Tour durch die Fertigungshalle und erlebten, wie die Kunst in der Produktion in Szene gesetzt wird. Kipfmüller hatte mehrere Bilder von Bruno Haas und Lilian Scheffel-Jäger auf dem Boden ausgelegt und mit gelbschwarzen Absperrbändern umrandet, das gab eine andere Sichtweise auf die Kunst mitten in der Arbeitsumgebung.

Von allen vier Künstlern sieht man Arbeiten in der aktuellen Ausstellung „Kunst im Foyer“. Aus dem großen Oeuvre von Marga Golz sind es drei Rosen im zarten Rosa, Gelb und Pink und eine Zwiebel. Die Blumenbilder erscheinen in einer anderen Position, als man sie sonst betrachtet, nämlich mit dem Blick von unten nach oben, vom Stengel zu den Blütenblättern. Die Blüten haben in dieser Malerei etwas Feminin-Sinnliches. Die Lörracher Malerin hat einen wahren Frühlingsgruß im Eingangsbereich hängen!

Der Maulburger Bruno Haas hat die Aktion in der Industriehalle gern mitgemacht, schließlich ist er geübt in Kunst am Bau. Für ihn war es ein „richtiges Experiment“, dass man Kunst mal ganz anders anschaut. Hauptsächlich zeigt er Bilder mit realistischen Formen, die eine Ergänzung durch die Abstraktion erfahren. In mancher Arbeit ist Musik drin - bei einem Jazzmusiker wie Haas nicht ungewöhnlich, dass auch mal Noten in den Werken eingebaut sind. Ansonsten trifft man Figuren, Akte, geometrische Formen, Symbolisches, Buchstaben, Zahlen, architektonische Elemente an: eben typisch Bruno Haas, das ganze bekannte Spektrum.

Lilian Scheffel-Jäger steuert assoziative und intuitive Malerei bei, Wachstumsformen und Aufwärtsbewegungen, in material- und reliefhaften Bildern. Die ehemalige Schulleiterin aus Waldshut-Tiengen mit Kunsterziehung im Hauptfach und begleitender Kunsttherapie hat neue Arbeiten aus den letzten vier Jahren mitgebracht, die mit ihren erdigen, rissigen Strukturen und Assoziationen von Eis und Wasser etwas Mystisches haben.

Bei Mark Roland Fuchs sind Kipfmüller die „wunderbaren Augen“ in den Gesichtern der Serie „Faces“ aufgefallen, von denen man das Gefühl habe, dass sie einen anschauen. Fuchs fühlt sich als Zeichner. „Modern“ ist eine nicht mit dem Medium Papier, sondern am PC gemalte Serie. Es ist, wie der Schopfheimer Künstler selber sagt, Malerei, aber technisch anders gemacht, teils mit Rastern als Muster. Für Fuchs ist die Landschaft dasselbe wie ein Gesicht, deshalb auch der Titel „Landfaces“.

In der Finissage-Schau läuft in Endlosschlaufe auch ein Film der ausgestellten Arbeiten aus den vier Einzelschauen.

Weitere Informationen: Bis 11. Mai, werktags von 8 bis 18 Uhr.