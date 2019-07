Steinen Anerkennung für Ernst Dreher

Der heute 87-jährige Landwirt und langjährige Bewirtschafter des zwischen Hauingen und Steinen gelegenen Aussiedlerhofs „Davidsmühle“ gründete 1953 den Reitverein Wiesental-Steinen. Dieser konzentrierte sich, da die meisten Gründungsmitglieder Bauern waren, auf das sogenannte ländliche Reiten, der späteren Vielseitigkeit. Ernst Dreher war mit seinem Pferd „Bubi“ bei den Vielseitigkeitswettbewerben auch überregional eine feste Größe. Mit seinen Sportkollegen Hansi Hörcher, Ernst Trefzer und Ernst Ruf und seinem Bruder Horst vertrat er, so Vorsitzender Günter Basler in seiner Laudatio, den Reitverein Wiesental-Steinen in Deutschland und in der Schweiz auf zahlreichen Turnieren. Trotz der beruflichen Belastung habe Ernst Dreher auch Vorstandsfunktion im Verein übernommen, viel Arbeit in den Auf- und Ausbau der Anlage investiert und vor allem stets einen Blick auf die Nachwuchsförderung gehabt. Dass auch seine Kinder und Enkelkinder erfolgreiche Reiter sind, ist daher naheliegend.

Er habe sich gerne für den Reitverein eingesetzt, sagte Dreher, und die vielen Kontakte zu den Sportkolleginnen und -kollegen hätten viel Positives gebracht. Es sei sehr schön zu sehen, was sich aus den bescheidenen Anfängen des Reitvereins Wiesental-Steinen entwickelt habe, sagte Ernst Dreher und erinnerte an die hochkarätig besetzten internationalen Vielseitigkeitsturniere in Steinen.