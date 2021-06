Steinen Anerkennung für viele arbeitsreiche Jahre

Nun gelte es, den Menschen in der Feuerwehr den Dank, die Anerkennung und Wertschätzung auszusprechen, die diese sich über Jahre hinweg erarbeitet hätten und die man wegen der digital stattfindenden Hauptversammlungen nicht vornehmen konnte, fügte Kreisbrandmeister Glaisner an. Er nahm nach dem Gedenken an drei verstorbene Wehrangehörige und einen aus der Partnerwehr Cornimont mit Bachmann und dem stellvertretenden Kommandanten Michael Lauer Beförderungen vor. Zum Löschmeister befördert wurden Christian Asal und Kim Weber (beide Höllstein), Uwe Bühler und Christian Rohr (beide Steinen) sowie Sven Strittmatter (Endenburg). Oberlöschmeister sind Dominik Heitz (Hägelberg), Jens Richwaldsky (Hüsingen) und Marco Winkler (Endenburg).

Hauptlöschmeister sind Armin Schlozer (Schlächtenhaus), Michael Huber (Steinen), Philipp Reimann (Endenburg) und Dietmar Klande (Höllstein). Zum Brandmeister befördert wurde Thomas Forsthuber, der seit zehn Jahren und in dritter Amtsperiode Abteilungskommandant in Endenburg ist.

Bei der Ehrungsmatinee galt es für den Kreisbrandmeister aber auch, verdiente Wehrmitglieder aus dem aktiven Dienst zu verabschieden. Matthias Grether, 44-jähriger Oberlöschmeister und stellvertretender Abteilungskommandant aus Hägelberg, schied nach fast 30 Jahren in der Wehr aus. Ebenso der 38-jährige Björn Schleith, Oberlöschmeister und stellvertretender Abteilungskommandant in Endenburg. Beide hätten die klassische Ausbildung in der Feuerwehr durchlaufen, seien umsichtige, besonnene und erfahrene Gruppenführer gewesen, auf die man trotz der Verabschiedung aus Amtsfunktionen auch weiterhin zählen könne, hieß es.

Auch Helmut Gresslin, Oberbrandmeister und 25 Jahre lang Abteilungskommandant in Höllstein, wurde mit herzlichen Dankesworten verabschiedet.