Steinen Anlaufschwierigkeiten im Steinener Bad behoben

Damit keine Probleme hat Stammgast Bernd Seifert. Der Brombacher Familienvater freut sich sehr über die Öffnung des Steinener Freibads nach einem Jahr Pause. Die überbrückte Seifert mit Ehefrau, Kindern und Enkeln in Rheinfelden.

Auch die Schopfheimer Familie Oda hatte kein Problem mit der Online-Buchung. „Wir wollten eigentlich nach Schopfheim, doch da war das Besucherkontingent ausgeschöpft. In Steinen haben wir noch Platz bekommen“, sagt Taner Oda. Später, nachdem er sich im Nichtschwimmerbecken abgekühlt hat, meint er, dass das Steinener Freibad zwar klein, aber fein sei und man sicher wieder kommen werde.

Gerne vernehme man solche Aussagen, betont Geschäftsführer Scholz. Er spricht davon, dass die unter Coronabedingungen mögliche Höchstzahl von 775 Besuchern zwar nicht sehr hoch sei, man aber bisher noch keinen Gast abweisen musste. Auch die Zahl von Badenden in den beiden Becken im geforderten Rahmen (185 im Nichtschwimmerbecken, 75 im Schwimmerbecken) beachte das Freibad-Team.

Die Besucher seien erfreulicherweise sehr einsichtig, sagt am Kassenhäuschen Mitarbeiterin Bärbel Fuhrler, was ihre Kollegin Pascale Prochoppa am Online-Stand bestätigt. Es habe kein Murren gegeben, auch an den Tagen mit gewissen Schlangen und Wartezeiten nicht. Und auch die zu Beginn bestehende, zwischenzeitlich abgeschaffte Schnelltest-Pflicht habe ebenso kaum ein Problem dargestellt, ebenso die nach wie vor geltende Maskenpflicht in den Räumen, etwa den Umkleiden, Toiletten und Duschen. „Es scheint erfreulicherweise so zu sein, dass die Steinener Freibad-Gäste um unseren hohen Aufwand wegen Corona wissen und es schätzen, dass ihr Bad trotzdem geöffnet ist“, sagt die Kassenfrau.

Und der Geschäftsführer meint, dass es nun anhaltend schön sein sollte: „Wir haben die Anlaufschwierigkeiten behoben und hoffen auf eine schöne, gute Saison in den Wochen bis Mitte September“, so Scholz.