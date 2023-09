Steinen Anpacken zum Wohle der Kinder

Beruflicher Werdegang

Doch der Reihe nach: Die Erzieherin stammt aus Nordrhein-Westfalen und kam im Jahr 1995 ins Dreiländereck, wo sie in Grenzach-Wyhlen eine Anstellung in einem konfessionellen Kindergarten fand. Mit Unterbrechung durch Elternzeiten arbeitete sie durchgehend dort und machte auch die Umstrukturierung mit der Einrichtung einer Krippe für U3-Kinder und verlängerten Öffnungszeiten mit. Die Stellenausschreibung der Leitung im Dora-Merian-Kindergarten habe sie als Chance gesehen, in ihrem letzten Arbeitsabschnitt eine neue Herausforderung anzunehmen.

Konzept fortführen

An ihrer neuen Wirkungsstätte sei sie von einem engagierten, 15-köpfigen Team bestens aufgenommen worden, sagt Becker. Das im Dora-Merian-Kindergarten realisierte Konzept werde sie fortsetzen. Das Konzept fußt auf dem Orientierungsplan für Kindergärten in Baden-Württemberg und wird abgerundet durch Ergänzungen, die ihre Vorgängerin Regina Doppstadt in 24 Jahren als Leiterin realisiert hat. Dazu gehören der Fokus auf Natur, Bewegung im Alltag sowie die Förderung kindlicher Kreativität. Das geschehe in Stammgruppen, wobei die Kinder über diese Gruppen hinaus andere Räume und deren Betätigungsangebote chancenorientiert nutzen können, sagt die Leiterin. Ein wichtiges Anliegen wird ihr auch die Ausbildung junger Menschen im Erzieher-Beruf sein, betont Becker.